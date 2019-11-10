先達廣場298元UV玻璃Mon貼竟是國王的新衣？　顧客智破騙局兼回水

大部分人的手機都會使用Mon貼以免刮花螢幕。有網民昨晚在facebook發文指旺角先達廣場一間手機用品店涉嫌詐騙，收取298元為其UV玻璃Mon貼，惟其實只是「國王的新衣」，即根本沒有貼任何東西；幸好樓主耍出一招，令涉事店員逼於無奈退錢。

有網民昨晚在facebook發文指旺角一間手機用品店，收取了298元，卻沒有貼上UV玻璃貼；圖為張貼UV玻璃貼過程的示意圖。（YouTube「MegaTradeTZ」影片截圖）

由於張貼過程中需貼上玻璃貼，但樓主多番檢查仍找不到mon貼邊緣；圖為張貼UV玻璃貼過程的示意圖。（YouTube「MegaTradeTZ」影片截圖）

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樓主在一個facebook群組上表示，昨於旺角先達廣場一間店舖，打算為其華為Mate 30 Pro手機貼保護貼，考慮到手機是「瀑布屏」和可以使用螢幕指紋識別，故選擇較貴的UV玻璃貼。他指店員就在櫃台後面為他貼Mon貼的時候十分起勁，「操作猛如虎」，約20分鐘後將手機從UV燈取出，抹乾淨機身後遞給樓主並聲稱已經貼好。

不過，樓主一邊檢查一邊質疑，「嘩！有冇搞錯，呢張膜咁高級咁犀利嘅！指紋識别超級快！手感超好超級薄同冇貼一樣！」甚至找不到玻璃貼的邊緣；當時店員解釋該款玻璃貼非常高級，「薄到你根本揾唔到個邊緣喺邊」。

樓主續稱，他付錢後就半信半疑地到附近店舖「鑑定」，結果所有人都指是「國王的新衣」，根本沒有保護貼：

帖文引來網民熱烈討論，有人直指過程搞笑，認為雖然店員用「國王的mon貼」騙錢不可取，但也難以相信樓主一開初還只是半信半疑，未即場揭發。另有網民亦開玩笑稱：「畀298蚊有場咁難演嘅戲睇，你仲想點？」

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

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