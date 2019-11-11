【貧窮挑戰】鑽石大亨之子遭收起財產　求職60次流落街頭體會窮苦

含着「鑽石匙」出生的超級富二代，哪會懂得窮人之苦？靠銷售鑽石身家達600億盧比（約65億港元）的印度超級富翁，就以非常手法教育兒子體會窮人勞苦，當在美國就讀MBA的兒子放暑假回國時，富翁沒收其手機和金錢，要兒子在陌生的城市中獨自求生。結果從來不愁金錢的富二代，在工作食宿都受挫，縱有超高學歷仍求職60次被拒，連幾元港幣的一頓飯都幾乎吃不起，而經過這次挑戰後，他終於深切領會窮人之苦。

德拉維亞接受父親的挑戰，獨自前往高知市（Kochi）生活一個月。（fb圖片）

印度富豪沙維吉﹝Savji Dhanji Dholakia﹞在當地經營鑽石製造和出口公司，產品成功外銷至全球71個國家，身家高達600億盧比（約65億港元），但家財萬貫的他對孩子的教育卻一點也不縱容。沙維吉的21歲兒子德拉維亞（Dravya Dholakia）正在美國就讀MBA，趁暑假回到印度時，沙維吉要求他要求獨自前往高知市（Kochi）生活一個月，更提出3項要求，包括需要自己工作賺錢、不能在一個地方工作超過一周、不能利用父親的身份取得工作，以及不能使用手機或電話。沙維吉表示：「我希望他了解生活以及窮人如何掙錢和謀生。」

印度富豪沙維吉﹝Savji Dhanji Dholakia﹞在當地經營鑽石製造和出口公司，產品成功外銷至全球71個國家，身家高達600億盧比（約65億港元）。（Dravya Dholakia ig圖片）

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德拉維亞接受這次貧窮挑戰，過程中面對不少困難，他亦聽不懂當地的方言，「有5天時間，我沒有工作或合適的住所。我很沮喪，因為我去60個地方但被拒絕，因為在那裡沒人認識我」。

德拉維亞最後在切拉納爾盧爾小鎮（Cheranallur）的麵包店找到第一份工作，接著又分別在電話客服中心、鞋店、和麥當勞上班，一個月收入大約4000盧比〈約440港元〉。 德拉維亞事後表示「我從來沒有擔心過錢的問題，但在這裡，就連一餐飯錢要40盧比（4.3港元）都會讓我很掙扎，每天住的小屋都還要另外支付250盧比（約27.4港元）」。德拉維亞幾經辛苦終完成挑戰，並深深體會生活的艱難。