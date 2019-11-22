【慎入】下班遇襲左腦凹陷　癱瘓單親爸淚眼看兩子　兇徒僅囚72日

美國一名單親爸爸去年遇劫，左邊頭骨被打至凹陷，導致四肢癱瘓，目前仍經常處於人工昏迷狀態，但檢控當局指無法證實兇徒案發時是蓄意造成他人嚴重身體傷害，因而無法以重罪起訴，結果行兇者僅被囚72日就獲假釋出獄；受害人家屬極為不滿，一度要求翻看案發時的閉路電視片段，惟遭到當局拒絕。

32歲的史蒂文‧奧古斯丁（Steven Augustine）去年五月在紐約州阿爾斯特郡（Ulster County）下班回家，途中被劫匪邁爾斯（Charles Miles）襲擊，史蒂文左邊頭骨被打至凹陷，送院時全身癱瘓，需要儀器幫助呼吸及進行顱骨切除手術，並且出現「腦部塌陷綜合症」（sunken brain syndrome）。

「兩個孩子也跟著流淚」

史蒂文每日與死神搏鬥，其母唐娜（Donna Augustine）每天都會去醫院探望他，可惜史蒂文只能透過眨眼簡單回應「是」與「否」的問題。，「他對任何事都毫無反應，基本上，他失去了整個左邊頭骨」唐娜說：「（史蒂文）每次見到7歲的兒子邁克爾（Michael），以及11歲的小史蒂文（Steven Junior）都會哭，兩個孩子也跟著流淚，因為他們非常想念爸爸。」

最令唐娜感到氣憤的是，即使愛兒被打到癱了，當日施襲者邁爾斯只被判處一年有期徒刑，服刑72日就獲假釋出獄，「難以想像會發生這樣的事情，作出這種行為的人竟可逃避責任。」面對唐娜的質疑，阿爾斯特郡地方檢察官卡納特（Holley Carnright）表示，難以證明邁爾斯是蓄意對史蒂文造成嚴重身體傷害，故不能以重罪起訴。邁爾斯聲稱當日只是「打了一拳」，控方亦相信造成史蒂文顱骨骨折的原因是跌倒。

要求公開案發閉路電視片段

醫療報告顯示，史蒂文顱骨和臉部至少有4處骨折，還有一份報告指史蒂文出現「創傷性腦部損壞」，暗示其傷勢由棒球棍造成。雖然唐娜多次去信和致電卡納特要求翻看事發時的現場閉路電視片段，卻遭對方以「未能取得片段」為由拒絕。

對於曾有調查員向唐娜暗示，邁爾斯在犯案後一星期因為替警方和檢察官做線人而獲輕判，卡納特沒有直接回應記者提問。目前，唐娜積極替兒子籌集手術費，以進行頭顱重塑。