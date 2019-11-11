【一周星座運勢】巨蟹隨時因雙11財困！單身天秤出Pool要主動爭取

本週重要星象：11月11日，正在逆行的水星和太陽在天蠍座相合，在這段時間你依舊會感覺事情進展和出行不順利、電器容易損壞，需要交流溝通的事情增多，可能這會和你的雙十一購物有關。水星和太陽的合相可能會對現狀有幫助。

11月12日，金牛座滿月，我們的購物慾高漲，或者需要承擔過度消費帶來的後果。也可能是一個關於金錢的項目得到結果。同時注意我們會更加固執。

11月15日，人馬座金星四分海王星，金星代表著浪漫、愛情和金錢，四分相下海王星代表的謊言會被擴大，要注意愛情中的謊言、日常生活中注意騙錢的騙局。