【一周星座運勢】巨蟹隨時因雙11財困！單身天秤出Pool要主動爭取

撰文：東京畫報
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本週重要星象：11月11日，正在逆行的水星和太陽在天蠍座相合，在這段時間你依舊會感覺事情進展和出行不順利、電器容易損壞，需要交流溝通的事情增多，可能這會和你的雙十一購物有關。水星和太陽的合相可能會對現狀有幫助。
11月12日，金牛座滿月，我們的購物慾高漲，或者需要承擔過度消費帶來的後果。也可能是一個關於金錢的項目得到結果。同時注意我們會更加固執。
11月15日，人馬座金星四分海王星，金星代表著浪漫、愛情和金錢，四分相下海王星代表的謊言會被擴大，要注意愛情中的謊言、日常生活中注意騙錢的騙局。
白羊座、金牛座、雙子座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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巨蟹座、獅子座、處女座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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天秤座、天蠍座、人馬座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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山羊座、水瓶座、雙魚座本周運勢（點圖閱讀）↓↓↓
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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】
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