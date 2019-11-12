湖南法官審案大覺瞓被停職調查　網民：法律的莊嚴被他鬧着玩

湖南永州中級法院法官宋爭文最近在審訊期間呼呼大睡，睡相被網民翻看閉路電視片段時發現，並於周日（10日）將有關截圖上載至網絡；當地法院隨即通報紀檢監察部門，將宋爭文停職調查。

2017年2月，宋爭文被任命為永州市中級人民法院審判員。本月1日上午9時，法庭正在審理一宗當地發展商與技術學校合作協議糾紛的民事案件，現場閉路電視拍到，宋爭文坐在法官位置上不停揉眼睛、打呵欠，甚至倒頭大睡了約半個小時，其睡相隨即被截圖，並在網上廣傳。

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內地網民對此表示非常憤怒，批評「這都是甚麼素質的法官啊，別告訴我甚麼前一夜太累，批卷宗太累，太累能不頂着國徽睡覺嗎？」、「太不嚴肅了，法律的莊嚴被他搞得像鬧着玩，可恨」；但也有留言表示「法官也是人，真的是太累了」、「應該查清楚再發布信息，如果他最近經常加班而體力不支，亦實在是太委屈了」；還有人借用改編自清朝小說《施公案》的電視劇《施公奇案》劇情，留言稱「施世綸枕著仙枕做夢，沒想到夢裡的神仙竟是假的，尷尬了」。

永州市中級法院事後回應稱對事件高度重視，紀檢監察部門現已開展調查，涉事法官目前已被停職檢查，並責令作出深刻檢討。