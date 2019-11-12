台灣女生想電及肩曲髮　遇30年老師傅　少女即刻變少婦

想電髮要搵個好師傅，難度堪比女士們想搵個好老公！有台灣女生心儀網上模特兒充滿空氣感的及肩曲髮，到美髮店後為有好效果更不惜加錢，惟遇上自稱經驗豐富卻極不專業的師傅，就算千叮萬囑說清要求，最終只換來不如人意的老土曲髮和一肚氣，年輕少女一下子慘成哀怨少婦。

台灣一名長髮女生心儀網上模特兒充滿空氣感的及肩曲髮，到美髮店燙髮，誰知遇上一名自稱有30年經驗的師傅，結果讓她大呼崩潰。（fb群組【爆怨公社】圖片）

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這名台灣女生原本長髮飄飄，但近日想換換髮型，她翻看網上模特兒照片，喜歡上蓬鬆充滿空氣感的及肩曲髮，她指自己多年沒燙髮，雖也有認識一些熟悉的髮型師，惟很難約到時間，剛好收到住所附近的美髮院團購券，遂決定試一下，她指不喜歡冷燙更加了600元新台幣（約154港元）以讓燙後髮質不會顯得太乾旱。

最終接待她的是一名自稱有30年經驗的師傅，惟一洗頭已感到對方不專業，動作極為粗魯，原本說有的頭皮測試也不見影，她指已多次向師傅強調不想要的壓髮式曲髮，即上扁下膨的感覺，對方應了但上卷子時明顯是沒規則的亂捲，讓她很痛而且掉髮，有時捲完不行又拆了重捲。

台女翻看網上模特兒照片，自言喜歡蓬鬆充滿空氣感的及肩曲髮，誰知這次遇上老師傅中伏。（fb群組【爆怨公社】圖片）

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最終完成電髮拆卷子後，女生直指極不滿意，簡直欲哭無淚，「燙出來跟什麼一樣...根本只是卷子捲上...」無奈的她最終沒法子，只能灰心稱又一次要把長髮重留了。

女生更上載多張照片作證，希望網民評評理，不少人看後都安慰她情況沒她想的那麼糟，又指或與髮色有關，建議她把現時的黑色換成淺色一點，或許情況會好一些。

有人笑指其實事主聽到師傅說有30年經驗，就應即時響警號，搞笑稱「阿珠媽不會懂你的」，也有人笑稱因其遭遇想到一個網絡笑話，「拿范冰冰的新髮型照片去，出來的是白冰冰的舊照...」。