【生命奇蹟】昏迷初生男嬰準備拔喉　父母抱起告別時突睜眼蘇醒

生命是充滿奇蹟的，英國一名男嬰出生時沒有生命迹象，醫生盡力拯救也沒有醒過來，父母都已有心理準備，不料正當父母抱起兒子道別，準備為他拔喉前，男嬰竟突然睜開眼睛醒來，並順利活下來，現在已經一歲半。

貝德福德出生時沒有生命迹象，父母打算拔喉前，他竟奇蹟醒來。（Leicestershire Live圖片）

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來自英國萊斯特（Leicester）的貝德福德（Oscar Bedford）出生時狀況已非常差，身體發紫陷入昏迷，即使醫生盡力拯救，他仍沒有醒來的迹象。父母得知情況亦做好心理準備，同意與兒子道別後便拔喉。

26歲媽媽切爾茜（Chelsea）和父親格雷格（Greg）在醫生安排下，去見兒子最後一面，兩人當時已有心理準備，「他們說一旦把他拿出保溫箱後，他就會在數分鐘，甚至數秒後離開」。

切爾茜和雷格抱着貝德福德準備道別時，他竟突然睜開眼醒來。（Leicestershire Live圖片）

當時切爾茜抱着貝德福德與母親視像通話，讓她可見孫兒一面，沒料虛弱的貝德福德這時竟突然睜開眼，「他的眼睛第一次睜開，那是如此的不真實，感覺就像在做夢」。切爾茜形容兒子奇蹟醒來令她難以置信，一度以為是做夢，「我坐在床上，像電影中的主角一樣搖了搖頭。真是太棒了！是世界上最好的感覺，我不得不捏自己一下」。

雖然貝德福德奇蹟醒來，醫生也提醒切爾茜和雷格不要抱太大寄望，幸好貝德福德仍撐下來，出院回到家中。切爾茜說：「他現在已18個月大了，就像一個3個月以下的嬰兒，會大笑、微笑。他喜歡被抱住，享受聽到新的聲音及聽音樂。」

醫生指，貝德福德患有癲癇症，不清楚他能活多久，不過切爾茜直言毫不介意，「我不知道我可以和他在一起多久，但是當他在這裏時，我覺得他值得擁有一切，特別是在經歷了一切困難之後」。切爾茜現正再次懷孕，三口之家即將變成四口，她相信以後貝德福德應該會喜歡與妹妹一起。

（英國《鏡報》）