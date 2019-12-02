不滿火車女乘客食烚蛋「太臭」　英婦威嚇「小心啲」罪成判罰款

英國50歲女子米茲（Samantha Mead）今年9月乘坐火車上班，疑不滿來自南美洲的女乘客施托特爾（Erika Stoter）吃的烚蛋「太臭」，令她反胃兼作嘔，因而惡言相向。事後米茲被控故意造成騷擾罪，並被判罰款1500鎊（約1.5萬港元），但法官認為她的行為不構成種族歧視。

米茲當日早上6點乘火車從艾塞克斯郡（Essex）的切姆斯福德市（Chelmsford）前往倫敦利物浦街，期間施托特爾打開了一盒烚蛋進食，米茲聲稱感到反胃，並馬上趨前大吼大罵。

施托特爾坦言，在米茲走過來之前已有其他乘客投訴她的食物「太臭」，因此她早蓋上了裝有雞蛋的膠餐盒，盡量減少氣味；米茲劈頭就問她會否說英文，施托特爾說：「當時感到既害怕且不知所措，於是我答道『不會』，以為她會就此放過我，但她竟然說『妳真的很噁心』！」

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米茲續出言威嚇稱：「妳不知道我是誰，小心點！妳想到外面去嗎？」施托特爾答道：「妳不覺得這樣做，太不適合妳的年幾嗎？」施托特爾下車後逕向一名警員投訴，聲稱因為正在節食，要在特定時間吃雞蛋，所以才會在火車上進食，惟其時米茲已離開車站，直到5日後才被警方攔下帶去問話。

米茲在庭上辯稱，本身健康有問題，需要服藥，因此才特別覺得那份烚蛋早餐令人作嘔，絕非針對施托特爾本人。最終米茲的種族歧視罪名不成立，但仍被裁定故意騷擾施托特爾，須罰款750鎊（約7500港元），另外賠償施托特爾750鎊。