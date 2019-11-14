零孕肚零孕吐　澳洲纖瘦模特兒突陣痛　進浴室生出女嬰才知懷孕

經過10月懷胎，終於「卸貨」生出一個健康寶寶，新手媽媽苦盡甘來，不過澳洲一名23歲模特兒，早前竟突然在家中浴室突然生出了一名女嬰，那刻才發現自己懷孕，令她非常震驚，因自己一直有做避孕措施，而且沒出現孕吐等跡象，身型亦完全看不出有孕。

23歲模特兒艾琳，早前竟突然在家中浴室突然生出了一名女嬰。（IG「Erin_Langmaid」圖片）

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23歲的澳洲模特兒艾琳（Erin Langmaid）早前在墨爾本家中浴室，突然感到陣痛，10分鐘後順利生下女兒艾拉（Isla）。其男友丹（Dan Carty）表示，事發當時聽到女友的叫聲即衝到浴室，眼前竟出現一名嬰兒。但女兒出生後沒多久便停止呼吸、全身發紫，於是他馬上打電話叫救護車，將女友與女兒送院。

艾琳本來是一名身材纖瘦的模特兒，而產女前數日才在Instagram發布一張完全看不出有孕肚的照片。（IG「Erin_Langmaid」圖片）

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兩人住院一周後順利出院，丹在社交網站發文表示，他和艾琳的女兒在5號晚上來到世上，並在媽媽的肚子安靜地住了9個月，而不告訴他們，又大讚女友是一位了不起的媽媽。據知，艾琳本來是一名身材纖瘦的模特兒，而產女前數日才在Instagram發布一張完全看不出有孕肚的照片，自己亦沒有孕吐等妊娠不適反應，平時也都有在避孕，因而令她們相當震驚。

（太陽報）