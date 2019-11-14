Google都研發失敗　台交大成功開發「智慧隱形眼鏡」　可戴24小時

長期配戴隱形眼鏡容易令眼睛乾澀，讓不少人感困擾，但最近台灣交通大學宣布秏時9年，終於成功研發「智慧型隱形眼鏡」，能長戴達24小時，還可即時偵測乾眼症、眼壓狀況等，研發團隊表示將來更可結合AR開發遊戲，揮低曾斥資近億美元研發卻失敗的Google。

交大電機系邱俊誠教授帶領團隊花9年成功研發「智能隱形眼鏡」。（國立交通大學官網圖片）

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由交大電機系邱俊誠教授帶領的研發團隊，成功開發「智慧型隱形眼鏡」，成為全球唯一可長時間戴上的智慧隱形眼鏡，長達24小時，鏡片可偵測淚液蒸散速率、淚液滲透壓和眼球表面溫度，解決乾眼症不易量化評估的缺點，同時透過眼壓監控系統，可掌控病患眼壓高低變化，讓醫生更能對正下藥。

邱俊誠教授表示為顧及佩戴的舒適性，團隊花2年半時間解決材料問題，最終以矽水膠當作主體，晶片及感測器特別用「金」材料，夾在矽水膠中間，「所以眼睛不會接觸到感測器，對使用者而言，感覺就跟一般隱形眼鏡一樣」，此技術目前已申請專利。

鏡片可偵測淚液蒸散速率、淚液滲透壓和眼球表面溫度，解決乾眼症不易量化評估的缺點。（國立交通大學官網圖片）

邱俊誠教授指，Google曾斥資近億美元研發以淚液測血糖的隱形眼鏡，但今年宣布失敗，而交大的研發團隊花9年時間，終於在今年9月完成動物實驗，明年可進行人體實驗，將來有機會可結合AR開發遊戲。

（國立交通大學）