性慾重要過性命？　大鹹濕傷者狠抓靚女救護員臀部

今年6月，英國25歲女救護員史密絲（Lizzie Smith）為男傷者賽利瑪爾（Sabeh Shalmair）清理面部傷口期間竟遭對方非禮；事後史密絲報案，賽利瑪爾本月初被捕，其後被判罰款及列入性罪犯監察名單5年。史密絲最近公開接受訪問，希望親身向公眾反映醫護人員工作時經常面對騷擾。

史密絲表示，當日倫敦威勒斯登高路（Willesden High Road）發生一宗打鬥，她接獲指示趕抵現場為傷者進行急救，其時已發覺賽利瑪爾一直不停地對她上下打量，令她感到極不舒服，沒想到之後更趁她把垃圾放入垃圾筒時，伸出「鹹豬手」抓住她的臀部。

史密絲說：「我並非膽小怕事之人，有時候甚至覺得自己很堅強，知道應該說甚麼，且可以很快作出反應，但（被非禮時）我還是馬上跳了起來，實在是太震驚了！我感到極惡心，結果連一句話都說不出來。」

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親揭工作辛酸 「已習慣被性騷擾」

史密絲透露，許多同事都試過被性騷擾，尤其是在周末晚上，「有很多事我不吐不快，不少同事甚至遇過有恐同心態，以及種族歧視的人性騷擾；只要在周末晚上當一次更，保證會碰到這種事」。她說：「我們確實已經習慣了（被性騷擾），因為實在太忙，必須盡快為下一次出勤作準備，所以不可能把每一次不愉快的經驗都報告上司。」

英國GMB聯盟工會（General, Municipal, Boilermakers and Allied Trade Union）指出，2013年至2018年1月期間，救護員一共遇到14441宗襲擊，其中包括性騷擾、咬傷或刺傷。工會發言人布思（Stacey Booth）稱：「我知道有人當了20多年的救護員，但最終還是抵受不了襲擊而離職。」