100名學生集體挑戰校長做掌上壓　杭州校長未驚過：不服來戰

校長是一校之主，但竟有學生大膽向校長下戰書？杭州一間學校日前有近百名學生集體「挑戰」校長，比賽做掌上壓，令人想不到的是，年屆5旬的校長竟未有考慮便應戰，並即時走上「擂台」以一敵百。原來這次「挑戰」是由學生會及校方德育組合辦，一向有運動習慣的校長希望透過活動，鼓勵學生多鍛煉身體。

杭州一間學校日前有近百名學生集體「挑戰」校長，比賽做掌上壓，一向有運動習慣的校長亦欣然應戰。（梨視頻截圖）

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前日下午約4時，杭州安吉路實驗學校的學生集會上，有學生會代表於操場讀出「挑戰書」，提出要與53歲校長黃雄比賽做掌上壓：「我們挑戰的項目是俯臥撑，希望您有勇氣接受我們的戰書，如果可以，我們希望如果獲勝了可獲得一定獎勵。」

黃校長聽到學生的「戰書」，欣然接受挑戰，他淡定脫下運動外套，緩緩走上操場中央的「擂台」，未待主持介紹便開始熱身，更開玩笑向提出挑戰的學生說：「不服來戰！」氣氛即時高漲。熱身結束後，主持再開咪問在場學生是否願意與校長一較高下，隨即近百名穿運動服的學生跑出來，圍在校長的擂台附近準備應戰。

53歲的校長黃雄表示，希望透過活動，鼓勵學生多鍛煉身體。（梨視頻截圖）

原來這日是學校首次舉行的「校長挑戰日」，活動由學生會及校方德肓組合辦，往後每個月的第二個星期五，學生都可以自由向校長黃雄提出挑戰，校長亦會按約定時間應戰。黃雄表示，活動目的是希望讓學生愛上鍛鍊，輸贏並非重點，「希望能在學校裡掀起一個冬日鍛煉的高潮。我們學校培養的學生，具備平民本色，精英氣質，領袖風範，一定離不開良好的身體素質」。

黃雄受訪時表示，自己曾經也不注重健康，體重一度達80公斤，曾有血壓偏高及脂肪肝等毛病，令他不得不注意身體狀況，20年前開始鍛鍊，「跳繩堅持練了20多年，每天都要練10至15分鐘，快慢結合連續地跳，算是有氧運動和耐力鍛煉」。至約5年前，他更開始練習掌上壓，現時更成為每日的習慣，「一天不練，我就感覺缺了點什麼」。

「校長挑戰日」於每個月的第二個星期五舉行，學生可以自由向校長黃雄提出挑戰。（搜狐新聞圖片）

他說自己設立「校長挑戰日」，一來是因為對長期鍛煉出來的體能有信心，二來是與同事留意到，體能測試項目中的引體上升是學生們普遍的弱項，故希望自己成為榜樣，以掌上壓鼓勵學生鍛煉上肢，「我希望鍛煉就像一日三餐一樣，成為學生的習慣」。

（綜合）