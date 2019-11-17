遲到兼要女友餓住等　台男Po限時動態又已讀不回　原來背後藏驚喜

該台女前日（15日）於Dcard討論區發文，說當日男友說好要帶她外出吃飯，但由於她太遲起床，就乾脆連午餐也不吃，所以在約定時間前已經肚餓。出乎意料的是，原本駕車接她的男友卻突然說車子未能發動，改為約她於家附近的公園見面。

台女日前分享男友以社交程式準備特別驚喜的經歷。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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台女等候期間，突然看到不太玩社交程式的男友發了限時動態，她當時覺得平常都會提早出門的男友竟玩起限時動態有點反常，不過也不以為意，一邊與男友對話，一邊於公園等他，無聊時也發了限時動態與男友開玩笑，沒料男友已讀不回，令她有點不爽，但她完全沒發現男友其實是在準備驚喜。

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台女說當日是兩人交往的5周年，而見面的公園是她與男友「平常最愛一起來散步跟坐着聊天的地方」，看到男友拿着戒指出現在她背後時，其實不知如何反應，「當下什麼反應都不知道，就是腦袋一片空白然後非常開心」。

她補充指，男友記得她說過求婚時不想有其他人在場免得尷尬，但又想給她驚喜，所以想到故意不開車，約她於充滿回憶的公園見面，「平常不愛發文的他玩限動當然也都是為了這件事」。事後她直指或許這求婚方式對他人來說可能不太特別或浪漫，但她卻認為男友非常用心，「把驚喜融入我們的日常」，回想時亦再次感動得哭了出來。

（Dcard討論區）