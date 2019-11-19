食剩逾半男友代道歉　日女稱「有付錢幹嘛道歉」　男方反擊獲激讚

不同的料理都是廚師的心血。一名在餐廳工作的日本網民日前遇到一對情侶，因為點了太多食物吃不完，男生埋單時就特意道歉，不過女生卻反問「為什麼要道歉？」樓主聽後有點不爽，沒想到男友的回應非常霸氣，讓樓主瞬間感動。

女方點了太多食物，最後剩了一半以上的份量。結帳的時候，男方就開口道謝兼致歉「東西很好吃，吃不完很不好意思」，不料女生聽到後就問「我們有付錢，為什麼要道歉？」（資料圖片）

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這名網民在twitter發文，表示他在餐廳工作的時候，有一對情侶進來用餐，不過女方點了太多食物，食剩超過一半。男方於結帳的時候就主動道歉，說：「東西很好吃，吃不完很不好意思。」不料女生聽到後就問「我們有付錢，為什麼要道歉？」

當時正在廚房的樓主聽到這一句還覺得有點不滿的時候，想不到男友開口教訓如友，說「閉嘴啦！考慮一下做料理的人的心情啊！」讓樓主瞬間非常感動，形容自己當下幾乎流下男兒淚。

不少網民忍不住大讚男友通情達理，「男友是非常帥氣的人」、「很棒的男友，就是說啊！考慮一下做料理的人的心情嘛」、「男友超棒的」。不過也有網民認為出外吃飯要好好預算份量，「男友倒是在點餐的時候就阻止她啊！」亦指出「身為製作料理的人，還是希望大家能整潔的吃光食物」、「一開始不要點這麼多，吃不夠再加點不就好了。」

（Twitter @bakuten_oyakata）