荃灣德華公園公廁超豪　男女廁裝14部Dyson乾手機　每部身價近萬

想到街邊公廁普遍予人骯髒的感覺，但最近荃灣德華公園的公廁不只乾淨，在洗手盆附近及牆上更安裝了Dyson乾手機，網民看到都表示嚇一跳。他們稱沒想到公廁竟擁有如此貴價的設施，笑稱：「遲啲分分鐘成部俾人拆走」、「政府工程出名貴，今次實至名歸，貴得有藉口」。《香港01》記者曾到場實測，發現乾手機風力強勁，短短6秒已能把濕手吹乾，有巿民亦讚賞有關設施。

最近有網民於荃灣一公廁內，發現在洗手盆附近及牆上安裝了名牌乾手機，不少網民亦紛紛表示嚇一跳。（《香港01》記者攝）

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有網民近日於fb群組「巴打絲打Facebook Club」分享相片，稱近日使用位於荃灣德華街的公廁，隨即驚見牆上安裝了電器名牌「Dyson」的乾手機。而更誇張的是，每個洗手位上其實亦有安裝一部乾手機，單是一個男廁已足足有7部價值不菲的乾手機。

樓主亦稱大吃一驚，他解釋公廁的環境比以前改善了不少，但認為政府利用大量金錢做改善工程，其實等同浪費納稅人的金錢，「男女公廁加埋有14部靚嘅Dyson！人哋高級商場都未用啦！政府食咗我哋幾多錢」。

據「Dyson」官網顯示，該型號的乾手機正價為809英鎊（約8190港元），如以此計算，單是購入7部乾手機需逾5.7萬港元，男女廁14部乾手機就需要約11.4萬元。

記者曾到德華公園公廁了解，發現女廁亦有安裝同等數量的乾手機，而廁內環境亦尚算乾淨。（《香港01》記者攝）

《香港01》記者曾到德華公園的公廁了解，發現女廁果然安裝了7部Dyson乾手機，而廁內環境亦尚算乾淨，有清潔姐姐不時在清潔廁格。記者實測乾手機的效能，感覺到它外型亮眼之餘，風力亦夠強勁，本來濕淋淋的雙手只需約6秒時間已變全乾。

受訪市民周小姐亦表示沒想到公廁亦會安裝貴價設施，她指整體的使用感及整潔度亦頗為滿意。不過記者見到部份年紀較大的市民於洗手後仍舊使用紙巾抹乾，似乎對高級乾手機的興趣不大。另外，其實洗手位的梘液感應泵亦比以前不同，只要伸手過去感應，除會唧出梘液更會亮起綠燈提醒，可算是另一亮點。

不少網民坦言感到詫異，「乜依家啲公廁咁高級」、「使唔使裝Dyson咁貴」、「應該過幾日就唔見咗」、「今次又晒納稅人幾多錢呀」、「用完就知物有所值，一部真係吹得乾手嘅乾手機」、「多啲去幫襯先至得」。不過部份網民認為此舉是德政，「用靚嘢又鬧，用Cheap嘢又鬧，至少你有份用咗先，仲想點？」、「一部好乾手機，可以慳好多抹手紙，拯救地球呀」、「民生嘢用貴嘢，總好過起埋啲離地嘢，都唔係畀香港人用」。

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