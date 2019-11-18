【生活百科】屋企打邊爐湯底想有餐廳味道？　識食網民：關鍵是XX

天氣漸涼令人極想打邊爐，在家打雖然衛生但麻煩，惟有的人會覺得湯底怎樣做也不及在外吃的好味。台灣討論區有人發帖問如何在家打邊爐同樣可以煮出餐廳般的湯底，結果有識食網民教路，在家吃火鍋用現成湯塊也行，只是要事先在鍋子加入蒜頭、洋蔥煮出味來，那味道就不會比外面餐廳差了，其中洋蔥更被指是靈魂人物，有人指如再加入蔬菜或肉類，味道更是不得了，令不少網民躍躍欲試。

有人請教如何可令家中火鍋湯底食出餐廳味道，網民說的答案原來好易做到。（Dcard圖片）

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「冬天到了，想自己煮火鍋來吃，到時候會想買梅花豬、豆腐、金針珍菇，但是湯要怎麼做啊？想煮出來是像外面賣的那種，是直接買雞湯塊嗎？大家都怎麼處理湯頭？」台灣討論區有網民查問煮火鍋湯底技巧，引起網民共鳴，不少識食一族更是積極回應。

有食家網民認為洋蔥是關鍵。(Lars_Blankers@Unsplash)

不少人都指，如想方便，其實店舖賣的湯塊或現成湯底也可，但如想要有餐廳的效果，可「先煮蒜頭、洋蔥、高麗菜...之類的煮出味道當湯底」，其中洋蔥更被指是靈魂所在，所費不多但可令湯底味道超好，有的人稱用菜和骨熬湯底，再加外面買的現成湯底就可以了，有的人則建議用排骨加粟米作湯底會較健康和鮮甜。