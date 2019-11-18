Ming仔捐十萬零一元予星火補鑊再惹網民炮轟　發文解釋捐單數原因

香港YouTuber始祖之一的Ming仔（梁嘉銘）日前就近日社會狀況開live直播，同時向網民交代近日與TVB合作一事。他在直播中曾提及捐款予星火同盟等同支持勇武派的言論，引來大批粉絲不滿，發起取消訂閱活動，其YouTube頻道訂閱數字兩日內直插逾9萬，fb亦同樣蒸發約10萬like。 Ming仔直播後數小時即發文補鑊，指了解星火背後理念後決定支持並捐款，至今晨他上載一張存支票通知書，顯示他捐出十萬零一元予星火同盟，再次引來網民炮轟，直斥他捐單數的舉動「涼薄、無恥」。Ming仔下午再發文，解釋「一蚊尾數」全屬無心之失，只為避免直接揭露「show錢」價錢，又稱已再捐相約金額的現金。

Ming仔今晨曾上載存入支票的證明，顯示他捐了十萬零一元予星火同盟，不過「一蚊尾數」引起網民不滿。（Ming仔fb專頁圖片）

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Ming仔今晨（18日）曾於facebook專頁的其中一個帖文以回應方式貼出通知書之後不但未能補鑊，反而更再次製造公關災難。不少網民留言直斥做帛金才會「加一蚊尾數」，認為其行為無家教而且涼薄，「你阿媽有冇教你幾時先係畀單數！」、「串到專登入單數？」，相片其後被刪除，Ming仔未有回應留言。

Ming仔下午再出post，解釋捐出「一蚊尾數」金額的原因並再次致歉。（Ming仔fb專頁截圖）

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Ming仔又指，完全理解網民憤怒心情，「我為我嘅疏忽和連番處理失當再一次誠心同大家道歉」，並貼出一張十萬零四十元的入數紙，表示已再捐相約金額的現金予星火，「不求原諒，只希望遲來的綿力可以幫到有需要嘅人」。

Ming仔透過facebook live表態，結果引來大量網民的負面意見。（fb專頁「Ming仔」短片截圖）

雖然連番道歉，不過網民對解釋明顯不賣帳，繼續發動Unlike Ming仔facebook專頁及Unfollow Ming仔YouTube頻道的行動。網上數據顯示，Ming仔的YouTube頻道於上月中一度有多達49.8萬人訂閱，至月尾慢慢回落。本周初訂閱數字為49.2萬，但於周六及周日（16至17日）卻因為其言論而直瀉約9萬，至今日中午（18日）只僅守40萬大關。而同樣群情洶湧的facebook專頁亦不斷有網民留言批評，讚好人數短短數日下跌近10萬，更有繼續下跌的趨勢。

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