【愛情心理】台男想告白點知被截糊　女方一句「你XX掉了」即成事

要向心儀對象表白，確是讓人怕醜又難以啟齒。台灣有網民分享其男性朋友告白趣事，指男方正想開口之際，沒料反被心儀對象告白，最後成功脫單！樓主指朋友事後不斷放閃，又挖苦他要早日找一個伴，但看到對方甜甜蜜蜜，仍然祝福對方。

樓主朋友一直在想如何表白，不過卻先被女方反表白。（GettyImages／視覺中國）

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發帖的樓主稱其一位單身多年的朋友突然問他，如果明天就要約會有什麼要注意，應該要說什麼，令他十分驚訝。朋友解釋希望可以趕在2019年結束之前脫單，故計劃約會時向心儀對象表白。樓主提議友人要大贍一點表達心意，不留遺憾最最重要。

不過，令人意想不到的反告白情節竟然發生了：

樓主直言朋友被反告白過程太神奇，尤其朋友是第一次主動追求女生，「從來沒想過會發生在朋友身上」。他又笑言朋友打電話給他說到一半，就突然說「我女友打給我，我先掛了」，臨收線還說「你也趕快脫單啊，幹嗎不找一個？」

樓主朋友不斷放閃，但樓主仍然祝福他。圖為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

樓主心想：「你的良心不會痛嗎？」他又投訴朋友不斷放閃，「閃過沒完，好似整天螢幕都亮到完全沒有畫面」。不過樓主亦恭喜朋友成功脫單，擁有自己的幸福，希望其他網民都可找到自己的幸福，一起於2020年來到的時候大叫一聲「2020（愛你愛你）」。

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