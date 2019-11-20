爸爸秘密基地淪陷　小角落改造成超舒適私人空間　最終竟然無得嘆

秘密基地是不少大男孩的夢想，即使房子再小，都希望為自己度身訂造一個私人的喘息空間。有日本爸爸近日在Twitter分享其秘密空間，整齊的電玩設備，再加一張梳化，冬天還可以在被窩暖笠笠打機，不過這個基地最後卻遭遇慘烈下場，「被小幫派佔領了」。

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Twitter網民「neco_engineer」分享照片，指自己結婚10年，最渴望的不是要很型格的書桌或高端電腦，而是有一個可以獨自想事情的空間，終於今年就改造了這個舒適的私人角落，「我決定在這裏過冬」，但這小小心願最終告吹，秘密基地已成為兩位小女兒的歡樂天地，讓她們躲在被窩內打着小孩遊戲，令他非常無奈。

↓↓↓ 有日本機迷就將房間改造成機舖 ↓↓↓

帖文引起網上熱議，有網民笑言這是「被充公的秘密基地」，有人則支持樓主奪回空間，「男人是需要有自己的世界呢！」有網民指，空間看似很舒適，特別是那個溫暖的被窩，「看起來就是進去再也出不來的那種」。有人安慰樓主，「再過5年，屬於你自己的時間就會回來了」。