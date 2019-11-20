插座冇電忍足兩年　英國男戶主搵電工修理　驚見神秘保險箱

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有插座卻沒有電力，想必令人十分煩惱。英國一對夫婦兩年前搬進一個單位，屋內一個貼地插座一直沒有電力而未能使用。他們近日「扚起心肝」，請電工檢查，結果發現驚人真相，原來插座只是掩飾，它的真正身份是一個神秘保險箱。

英男家中插座一直都沒有電力供應，打開之後才知道內有乾坤。（twitter「darrensteels」短片截圖）

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45歲的史迪斯（Darren Steels）與伴侶在2017年7月搬到諾定咸郡哈克諾（Hucknall）內一間房子，屋內一個接近樓梯位的貼地插座不能通電，讓他們十分頭痛。史迪斯說，他們使用不同電器時嘗試插電，但都不能通電，「那個插座如果可以插吸塵機清理樓梯就完美了，不需要將電線橫越廚房地板」。

史迪斯形容插座沒有鬆脫的感覺，他們搬進去時裝修工人沒有發現任何問題，更在附近油漆。對於這個「無作為」的插座，史迪斯直言「受夠了」，近日找來一名電工上門修理。

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電工上門後檢查後發現插座沒有電力，於是撬開它，整個插座從牆身掉出來，意外揭發這個神秘插座的真正用途。原來它一直被人誤會，其真身是一個秘密保險箱。史迪斯與伴侶一起打開保險箱，令人失望的是當中沒有金亦沒有銀，只有一大堆塵及一隻死蜘蛛。

（Twitter）

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