面試遇3位超離譜求職者　態度差甩底　上司反被教訓刷新人生觀

人搵工，工揀人，應徵者要積極準備面試，在面試官前表現最好是常識吧，但台灣一名女上司近日則在網上群組分享3名超奇葩求職者，讓她不禁慨嘆「現在的小朋友都很有趣」、「應徵工作竟如此隨心所欲」。

不時都有僱主分享，面試時遇到超奇怪求職者。（《我們與惡的距離》劇照）

女網民在facebook群組「爆廢公社」發文，指自己的美食平台正在招聘網頁美術編輯，因怕對方不愛美食，做出來沒有感覺，所以招聘告示特別標註要對美食有熱情。她最近則相約了3人來面試，不料每位求職者都相當奇怪，如態度不佳、直接地表明有其他面試，或莫名其妙地爽約。

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這次面試讓樓主傻了眼，人生觀被刷新，「是誰說經濟不景氣的」、「怎麼我要找人這麼困難」，又感嘆稱「現在應徵工作竟如此隨心所欲」。她其他補充稱，自己提出的工資不低，上述3位求職者亦是主動傳履歷給她。

帖文引起網上熱議，不少人都驚嘆「可能他們就真的不缺錢吧」、「現在應徵者很有個性」，亦有人為他們感可惜，「這是我夢想的工作，能吃又能賺錢！」，有網民則感同身受，「面試可以長見識，真的滿多奇怪的人，一般時候還看不到」，又分享自己遇過的奇葩例子。

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