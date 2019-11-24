分秒必爭？台鐵騎士趁等過馬路時食飯盒　網友笑稱：飯要趁熱食！

有騎電單車的人都知道，路程上有很大半時間都需要耗在「等紅綠燈」這件事上，而紅綠燈秒數短的20幾秒長的甚至超過百秒，於是不少人便會「做點事情」殺時間。有位台灣網友近期就在分享自己看到路邊有個路人在等紅燈時，竟然打開便當開始吃…讓她忍不住表示「我還是頭一次看到停紅綠燈吃便當的」。

有位網友近期就在分享自己看到路邊有個路人在等紅燈時，竟然打開便當開始吃…（Facebook@爆笑公社）

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分秒必爭吃便當，請受大家一拜（點圖放大看網民搞笑留言▼▼▼）

看到別人吃可以手拿的飯糰或水果都還算合理，但便當要打開盒蓋還要拿筷子，這麼多手續秒數都跑掉一大半了…不過也有不少相同經驗的網友非常有感，紅綠燈那麼久，肚子又真的很餓，只好開吃啦XD（點圖放大看網民搞笑留言▼▼▼）

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或許還藏有「辛酸真相」？

但也有另一派網友認為，畢竟在等紅綠燈時一邊吃便當還得分神注意秒數，某方面來說也吃得很累呀…或許這位路人有難言之隱，只好趁趕路空檔吃飯。

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本編是覺得紅綠燈再長，應該也不會超過五分鐘，這時間內要嗑完一個便當，怕大家有噎到的風險啊…加上馬路上交通意外多，如果情況許可的話還是到定點再用餐吧～

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