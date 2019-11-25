翻版邱淑貞射箭照片被瘋傳　氣質爆棚又可愛　網民：老婆要像她！

做運動的女生已經令人着迷，如果再加上仙氣外表一定令人神魂顛倒！近日網上流傳一系列氣質美女射箭的照片，引起網民連番哄動，原來相中人是內地女團「火箭少女101」中被暱稱為小七的成員賴美雲。她不但有雪白的肌膚，更有標緻的五官，獲得翻版邱淑貞、酒窩美少女等稱號，甚至有人稱找老婆就應該要以她為目標！

被暱稱為小七的賴美雲，日前一系列的射箭美女照片在網上瘋傳。（IG「meiyun_77」圖片）

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網上流傳氣質美女射箭照片其實是小七參加節目《超新星全運會》時，出戰射箭項目時的照片。看着小七穿起射箭服裝，再拿起弓箭瞇眼喵準射箭，相信不少人的人都已經融化。更加令人心動的是，小七射箭後向鏡頭回眸一笑，仙女氣質立即「隔住個MON都感覺到」！

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小七是內地女團的藝人之一，在網上亦非常有人氣，例如微博就有多達800萬名粉絲，而她最擅長的項目就是唱歌和跳舞。過去小七曾以第一名的成績，加入十分出名的深圳市高級中學百合少年合唱團，該團過去曾獲得多個獎項。小七亦曾得到第八屆世界合唱比賽的金獎。

可愛、大眼、白皙肌膚、1.5米身高，所有特點加起來之後令很多人內心出現想好好保護她的想法。不少網民都表示，小七十分可愛，內心已經完全被她俘虜，更是做老婆的首選目標！

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