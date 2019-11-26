行經美甲店驚見店員現場「分屍」　網民睇相即崩潰：不能接受！

美容、美甲店本來是著重衛生及舒適的地方，想不到美國有大學生近日於facebook上載最嚇人的照片，表示有次經過一間美甲店，在門外驚見店員正蹲在地上持刀把生肉「分屍」，坦言非常噁心又恐怖。不少網民紛紛指難以置信，沒想到美甲師亦要身兼兩職，「太恐怖了」、「無非想像那種血腥味」。

摩根有晚在街上行經一間美甲店「Diamond Nails」，在門外驚見有位女職員竟然蹲在地上，更手持利刀為鹿肉斬件，場面怪異又恐怖。（Morgan Taylor fb圖片）

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來自北卡羅來納州的女大學生摩根Morgan Taylor最近於fb分享照片，她解釋有晚在街上行經一間美甲店「Diamond Nails」，在門外驚見有位女職員竟然蹲在地上，更手持利刀為鹿肉斬件，場面怪異又恐怖，而據說當時其實有2名客人在店內。

美甲店解釋，有客人買了鹿肉，本來當地速遞公司通常會用上膠袋包起肉類產品，但因為鹿肉尺寸比平常大，加上當時店鋪其實已到關門時間，職員才幫忙斬件，方便盛載。（Google Map街景截圖）

摩根被眼前的景象嚇倒，驚嘆美甲師原來要身兼多職，「要修甲、修腳甲，還要做業餘屠夫，真夠可憐」。相片經公開後，即引來大批網民討論，紛紛表示不能接受，「想像到衛生情況有多差」、「我不明白她為何要這樣做」、「太骯髒了」。

當地速遞公司通常會用上膠袋包起肉類產品。（資料圖片）

美甲店解釋，有客人買了鹿肉，本來當地速遞公司通常會用上膠袋包起肉類產品，但因為鹿肉尺寸比平常大，加上當時店鋪其實已到關門時間，職員才幫忙斬件，方便盛載。

摩根事後向當地衛生部門作出投訴，他們指雖然未會負責處理這類型情況，但仍會持續關注事件。

（facebook）