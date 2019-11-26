手機Print唔到嘢點算好？　台女直接影印螢幕遭友人狂恥笑

多得科技進步，現時要列印文件不止電腦可以做到。不過台灣一名網民就親身成為「反面教材」，示範一次真真正正的「手機列印」，出來的效果令所有人都笑爆，幸好有博學多才的網民講解，相關做法其實並不可能。

網民分享朋友影響手機螢幕經過，情況令人爆笑。（Dcard圖片）

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該名台灣女網民在Dcard討論區上分享，稱室友要影印英文報告，但是影印機不能閱讀到USB上的檔案，情急之下她竟然想到將電話螢幕調較到最光，希望可以列印出螢幕上的文字。可是當朋友取得列印出來的紙張之後，卻發現螢幕漆黑一片，一個字都看不到。

朋友於是將文件拍照，傳給樓主問「報告內容呢？怎麼不見了？」令樓主笑言「真的超棒的，看到這些我都不知道要怎麼說她了」。原來類似的事件經常都有發生，更有人慚愧地指自己都有試過做這樣的事。

最後有知識豐富的網民分享，影印機原理其實是射出光之後，會掃到被影印東西的不同部分，再等光反射回玻璃內的導電層感應區，而感應區內有被反射到的就會暫時斷電，再轉印到紙上。螢幕不能被影印是因為影印機的光射出去之後就只有射到一塊玻璃上面而已，再者手機螢幕的發光情況沒有高到可以令導電層斷電，「不然使用者的眼睛早就瞎了。」亦有網民上載成品照片，指其實個別型號的影印機真的可以影印到手機影印，可是質素並不理想。

（Dcard）

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