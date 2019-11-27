小六兒子公開試考5A1B　大馬父母豪擲1.8萬港元製現金花束獎勵

孩子考試考得好，父母送禮物作獎賞屬平常，但馬來西亞一個小六學生因在公開試奪得5A佳績，竟獲得父母送上價值一萬元令吉（約18707港元）的現金花束，他們坦言兒子本來想他們送iPhone，但擔心他會變得散漫，遂以現金獎賞他，做法引起網民熱議。

丹尼斯考獲5A1B佳績，父母亦兌現承諾送上一束由200張50令吉紙幣摺成的現金花束。（fb「Una Rushana」圖片）

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該名小六學生丹尼斯本來沉迷踢足球和打手球等運動，導致很多功課未能完成，其父母深知不能這樣下法，遂在全國小六檢定考試（UPSR）前3個月，承諾若兒子考獲好成績，將送禮物給他。

結果丹尼斯考獲5A1B佳績，父母亦兌現承諾送上一份非一般的禮物給他，就是一束由200張50令吉紙幣摺成的現金花束，總值一萬令吉的獎金。父母表示，一開始兒子想要一部iPhone手機，但擔心會令他懶散，於是以一萬令吉代替。他們又指，這筆送給兒子的獎金亦得來不易，兩夫婦經營咖啡館，大部分時間都在店裏工作，更動用了儲蓄，以兌現對兒子的承諾。兒子收到禮物後，亦提出讓父母把獎金存入銀行帳戶。

不過網民則不認同父母的做法，認為這是不良示範，「這是在炫富吧」、「歪曲了孩子對教育的真正意義和價值」，又指這是「寵與縱的教育，不值得炫耀」。

（中國報）