希臘記者開Live遭母豬「追擊」　演播室同事補鑊失敗爆笑收場

直播節目不時有蝦碌畫面，希臘近日暴雨成災，有記者到當地採訪並與節目做連線直播時，發生爆笑一幕。男記者在連線期間不斷被一隻疑似走失的母豬「追擊」，他在鏡頭前四處走避，同時向觀眾致歉，在演播室的3名同事愛莫能助，連經驗老道的主持也「補鑊」失敗，忍不住彎腰大笑。

在現場直播期間，男記者一直遭母豬「追擊」。（Kostas_Kallergis_Twitter影片截圖）

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歐洲多地最近受暴雨影響，希臘老牌電視節目「Good Morning Greece」周二（26日）報道基內塔（Kineta）的傷亡情況。當畫面由一派正經的演播室轉到現場，即可看到記者拉佐（Lazos Mantikos）與一隻母豬同框，母豬一直從後追擊和衝撞他；拉佐稱母豬從早上開始便追着其團隊，又不停咬他，以致他要四處走動。

至於在演播室，主持多年的主播帕帕達吉斯（Giorgos Papadakis）一度想平伏拉佐的情緒，並希望輕描淡寫地帶過這畫面，但拉佐在母豬的「狂攻」下，不停呼喊及走出鏡頭，最後演播室3人都大笑起來；原本嚴肅地報道暴雨消息的演播室，即被直播現場的「不速之客」逗得開懷大笑。

#同場加映（01製圖）

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影片經Twitter流傳，被部分網民大讚好搞笑，「我今天圓滿了」、「母豬應該是試圖救他吧！其實豬很聰明」，也有人看完影片後理性分析：「我完全站在母豬那邊，牠們是很敏感的物種，那男子一定是做了甚麼事。」

（衛報、Twitter）