【淘寶中伏】豪買明星同款連身短褲　內地女試穿慘變「大力水手」

淘寶中伏事例多不勝數，貨品不似預期常有發生，近日一名「受害者」的崩潰經歷在網上瘋傳！內地一名女生日前豪花2650人民幣（約3005港元），在淘寶平台購入一件與明星同款的V領波點粉紫色連身短褲，詎料收貨試穿後發現貨不對辦，兩隻手袖「漲卜卜」，效果猶如自帶吹風機，她事後在買家評價留言，嬲爆問道：「這怎麼能出門？」照片惹來大批網民瘋傳，更形容是「不用練就很健美的衣服」。

賣家的照片相當吸睛，乍看還以為手袖漲起是微風吹過的效果。（淘寶圖片）

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該連身短褲與內地女星喬欣曾穿着的衣服同款，淘寶網站定價由156至2650人民幣不等，但網民發現淘寶網只有最貴的2650元貨品有人購買，相信中伏的樓主亦是以該價格「入手」購得。樓主在 9月19日留下評論，激氣寫道：「請看圖，這怎麼能出門？」從她上載的3張照片可見，她穿起衣服後，兩隻手袖及胸口「漲卜卜」，猶如一個吹氣公仔，非常臃腫，而賣家貼出的樣辨照則有微風吹過效果，與樓主穿着的實物反差極大。

買家收到貨品後，試穿竟變成吹氣公仔，相當臃腫。（淘寶圖片）

賣家其後回覆稱，每個人穿上身的效果不同，雖然不能保證每位客人都滿意，但保證所有商品都是品牌正品授權，質量有保證。結果買家在35天後再留言，批評賣家在公開平台的回覆虛偽，指自己拿到貨後，第一時間跟對方溝通要求退款，「你死活說不行，告訴我洗一洗水就好了，結果我洗三水了還這樣。」

照片隨即引起大批網民瘋傳，形容這是「不用練就很健美的衣服」，笑指連身褲猶如自帶吹風機，「穿一穿會不會整個人飛走」，又稱跳落水可以當水泡，亦有網民表示很像大力水手、動畫人物Baymax等。不過有網民認為賣家照片沒太大分別，「是她沒看清楚就買」。

（綜合）

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