港媽瘋傳恐怖虐兒片　女子腳踩女童臀部壓臉　原來發生在墨西哥

近日網上瘋傳一條虐兒短片，一名女子不斷腳踩躺在床上的女童，整個人坐在女童身上施虐，甚至把臀部壓住其頭部，狀甚恐怖。有香港家長群組收到短片後，曾懷疑事件在本地發生，不過短片早已在美國廣泛流傳，德州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）警方亦收到報案，最後證實事件大約在1年前發生，案發地點是鄰國墨西哥。

片中女子整個人坐在女童身上。（kztv10短片截圖）

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片中可見一名只穿內褲的女童，被一名穿短褲的女子多次以腳踩身體不同部分，包括頭、身、腳等等，不斷來回搓揉，女子又以臀部坐在女童臉上，令她難以呼吸。過程中即使女童不斷哭鬧，女子依然故我，完全沒有理會。全片長約2分鐘，女子一直僅下半身上鏡，看不到樣貌。

該短片近日在香港Whatsapp群組瘋傳，有網民說：「雖然唔知發生地點是否在美孚，但都要盡人事廣傳。」記者翻查資料，發現美國德州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）警方曾就此短片發布消息，指他們在本月初從不同渠道收到一條虐兒短片，經追查後確認片中事件發生於墨西哥新萊昂州（Nuevo Leon），而且案發時間已經是一年前。美國警方已向墨西哥有關部門發送相關資料，以便他們繼續調查事件。

（綜合）