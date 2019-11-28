【呃OT錢？】加班費年耗30億円　大阪府將推6點半強制關電腦阻OT

加班是日本打工仔的日常，而一般公司都有加班津貼，惟日本大阪政府大概不想員工「呃OT錢」，推出了新的禁加班措施。大阪府知事吉村洋文昨日（周三）宣布，下個財政年度將引入新系統，辦公室電腦於下午6時半會強制關機，阻止職員加班。去年大阪府職員的總加班時數突破100萬小時，加班費約30億日圓（約2.1億港元），政府希望新措施減少無謂的加班浪費公帑，提升工作效率，同時有利公僕的健康。

日本大阪府知事吉村洋文27日公布，下個財政年度會引入系統，於6點半強制關電腦，阻止不必要加班。（MBS新聞截圖）

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長時間OT會影響打工仔健康，日本多間傳媒報道，大阪府會於2020年財政年度引入一套強制關機系統，如員工未有申請加班，電腦會於下午6點半強制關機，以防止長時間工作。

為了應對去年大阪北部地震等天災，大阪府2018年財政年度員工總加班時數由2017年的993,990小時，突破到1,033,710小時，逾百萬小時OT令加班費支出約30億日圓（約2.1億港元）。報道指總加班數字在2016年及2017財政年度曾有下降趨勢，但相信是受G20峰會影響所致，政府才想方設法阻止不必要的加班。

推動新措施的大阪府知事吉村洋文。（「吉村洋文（大阪府知事）Twitter圖片」）

新系統的下班時間會限制於下午5點半至6點半，要視乎工種而定，從下午4點半開始，電腦每半小時會彈出一條警告訊息，到了6時20分，就會每分鐘出現「請盡快結束業務作業，並進行關機程序」的字句，並於6時半強制關機。新系統預算約為5000萬日圓（約350萬港元），會於明年秋天至冬天啟用。如果要加班，事前需要在系統上申請，要填寫加班原因及加班時數。

大阪府限制加班的對象是約7600名非管理層職員，但不包括警察及縣立學校教師，如發生緊急情況，例如發生災難等，就會暫停系統設定。吉村洋文指措施希望職員在有限時間內以高效率工作，避免無謂的加班，也可以保障員工身體健康，「加班費用的是市民交的稅，應該專注並迅速完成工作，錢應該開到改善生活上」。

大津市在去年10月已制定強制下班機制，引入系統後人均的加班時間已減少約一成。

不過，措施在網上引起質疑，有人認為這系統會迫使職員將工作帶回家中處理，而且，有不少工作可以不用電腦來處理，最終變成無償加班。

（綜合）