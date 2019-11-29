消防凌晨破門救自殺女　自私大媽嫌大嘈狂罵：你們吵醒我！

人性醜惡，總在危急關頭盡現眼前。杭州一小區日前有女生在屋內燒炭企圖尋死，消防員接報到場後破門救人，惟一名女性鄰居卻投訴救援時太大聲將她吵醒，對消防員破口大罵。片段事後在網上瘋傳，大批網民怒斥鄰居大媽極度自私，「這是人嗎？」、「人命竟然没有她睡覺重要？」。

消防員接報到場即破門拯救輕生女生，惟一名女性鄰居卻投訴聲浪把她吵醒，狂罵消防員。（影片截圖）

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事發在周二（26日）凌晨，浙江杭州一小區內有名女生在屋內燒炭企圖自殺，消防員接報到場時，發現大門被鎖上，因情況危急而決定破門。當消防員利用工具撬開大門時，聲響吵醒一名大媽鄰居，從網上瘋傳的片段可見，大媽一開門便不問緣由，直接對消防員破口大罵，「你們這樣算不算影響我？大半夜幹嘛呢？」

消防員即解釋有人自殺，「人報警了我們得救人吧？」惟大媽未有理解，繼續指罵消防員吵醒她，「你這個時候破門，我都硬生生地被吵醒了！」。其中一名消防員看不過眼，直指人命較重要，「人家命都要沒了，你還在這抱怨」，詎料大媽竟反駁，「那還是我錯了？這都幾點鐘了，人都是要將心比心的！」。

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大媽一直在旁喋喋不休，現場警員只好勸她先回屋裏，消防員則繼續破門，並在洗手間發現企圖自殺的女生，幸好當時女生還有呼吸，事後送往醫院接受治療。

片段事後在網上瘋傳，網民紛紛批評大媽極度自私，「請你也將心比心好嗎？如果裏面是自己的子女，這種話還說的出口嗎？」有人怒斥大媽沒良心，「這是人嗎？」、「人命竟然没有她睡覺重要？」。

（綜合）