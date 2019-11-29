巴士CCTV曝光　3暴徒要求「表演」接吻　女同拒絕遭打到成面血

英國倫敦28歲女子杰莫納特（Melania Geymonat）今年5月29日與女友漢尼根（Christine Hannigan）乘搭巴士期間，遭3名年輕分別為15歲、16歲及17歲的少年騷擾，要求她們「表演」接吻，二人拒絕後遭狂毆。警方事後進行調查，日前終公開當晚巴士上的閉路電視片段。

杰莫納特曾在Facebook講述事件經過，指當時可能因為與漢尼根有親暱動作如接吻，引起了其他人注意，但沒想到竟然會被幾名男子如流氓般騷擾，向她們大喊「女同性戀」等字眼，又要求她們「表演」接吻，甚至說一些粗鄙字句去描述性行為的姿勢。

杰莫納特稱，她起初仍能笑著應對，漢尼根則假裝生病，但那些男子並沒有離開，反而情緒愈來愈高漲，更向她們投擲硬幣並施以毆打。事後杰莫納特與漢尼根一同送醫，兩人臉上都有傷，其中杰莫納特是鼻樑受傷，而她的手提電話與手提包同時被偷去。

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杰莫納特怒斥不可讓暴行再次出現，「最讓我失望的是暴力竟變得如此平常」、「我已經厭倦了被他人與性聯想起來，然後發現這些情況已很常見。」她希望公開這次不愉快經歷，阻止再發生同類暴行。杰莫納特接受媒體訪問時還透露，過去曾多次遭受言語暴力，但沒想到會因為性取向而遭受身體暴力。

3名涉案的男子起初否認曾騷擾與毆打杰莫納特及漢尼根，後來才改口承認控罪，並在周四（28日）出席法庭聆訊。檢察官卡恩（Saira Khan）指3人的犯罪動機與仇恨同性戀者有關；律師伍茲（David Wood）則替17歲的被告辯稱，犯案是出於青少年的衝動，與其性取向無關。

法官威廉絲（Susan Williams）在看完當日巴士上的閉路電視片段後稱：「當時杰莫納特及漢尼根表現得很親密，而這幾名年輕人就以為是個天大笑話。很明顯，一對同性伴侶引起了他們的注意，並激發起犯案動。」目前3名被告仍在等候判刑。