日本情趣酒店創新設計　迷宮房要捐窿入房　沙包房操體能騷爆肌

「知情知趣，身臨其境」用來形容日本的情趣酒店再貼切不過。沒有圓床、玫瑰花、紅紗帳的土味裝潢，光用簡單的場景就可以讓人血脈僨張！

醫院play、教室play、車廂play……這樣深入人心的酒店設計，誰不想為創意鼓個掌？但經典永流傳，愛情價更高。為了帶給客人們更新穎的體驗，今年，日本的愛情酒店老闆們又將「情趣」進一步升了級！

1. 迷宮房間：找到床才能play

當你推開門的那一刻，迎接你的並不是柔軟的大床而是一間迷宮？我只想簡單粗暴的睡個覺，卻變成了一個找床遊戲，甚至還有障礙道具“床墊”（或許是怕等不及？）而真正的臥室並不在於走出迷宮的豁然開朗，而是要留意迷宮牆壁上的洞。穿過這個洞，你才能到達臥室。如果你沒有發現它的話，在外面轉角八圈也是遇不到愛的。

酒店的老闆shishido說：「迷宮房型的設計可以讓客人玩躲貓貓play、多床多地play，客人越疲憊越盡興！」急著想上廁所時，可以直接從洞裡鑽出去！（也可能是用來逃跑……）但是這種性冷淡風的敷衍裝修，幼稚的過家家遊戲，真的考慮過女生們的感受嗎？並且，鑽洞這件事胖子的內心是拒絕的！

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2. 沙包房間：正事開始前先用盡體力？

開門一看，咦，鐵鍊！莫非是幻想中的捆綁play？然而，它只是房間裡的一個沙袋，拴在公園老大爺晨練必備的單槓上。酒店老闆說：「沙包和單槓更能展現男人的魅力，可以給伴侶留下一個好印象……男士展示完自己的力量和肌肉後，直接落在床上，伴侶一定會尖叫！」

對於這樣的情趣設定，日站君就想說一個字：累！在還沒幹正事前，就已花光了所有力氣，如果男朋友體力不支，豈不是還得當場分手？

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3. 蓮花房間：適合開party多過做正事

光聽這名字，似乎是個滿房沁香的浪漫小屋。實際上，它的塑料程度簡直令人髮指。批發市場買來的籐編桌子當做是蓮花的蓮蓬，一片片綠色的圓形茶座，莫非就是荷葉？酒店老闆介紹：「整個房間最特別的地方，是在就餐區。吃完飯後只需往後一倒，就可以享受接下來的美妙時光了。」

日站君覺得，這間房與其讓情侶們來約會，不如相約小姐妹或基友開Party。在家裡時刻被家長叨叨，在這裡就可以肆無忌憚，這簡直就是當代年輕人的慾望之城啊！

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一位YouTuber將這些情趣房間po到網上後，立刻引發了網友們的熱烈討論：

“很顯然，主人是一個相當古怪的黑道” “老闆就像是個孩子，每個房間像是個主題公園” “我想和我的朋友一起去那裡，然後到處亂搞”

事實上，這家情趣酒店雖古怪，但它在當地的人氣還挺高！這就得歸功於它的貼心之處，比如在保護隱私這件事上，酒店比你還要謹慎！首先，為了避免在手機等電子設備上留下信息，你不需要提前預定房間。如果你是開車來的話，車牌也會被嚴實的遮擋住。

進店之後等待你的不是酒店前台，而是一塊大屏幕，屏幕上會顯示出當天所剩房間數。你只要選擇你要住的房間類型（小時房、過夜房）以及你喜歡的房間主題，憑當場打印出的小票去入口處兌換你的房卡。不用擔心，兌換房卡的窗口也是半遮式的，雙方都看不見對方的臉。由於酒店採用智能化的管理系統，每個房間的實時動態，後台人員都能看得到。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

特別值得一提的是房間內的電視，不僅滿足於點播助興節目，還可以點餐。而且這家酒店的菜單絕不只為了客人填飽肚子，不僅有各個國家的各種菜式，份量還挺多。餐做好了以後，送餐人員會放進房間特設的小窗口，簡直太方便。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

除此以外，在衛生方面，這家酒店也是做到了極致。為了房間100%的乾淨衛生，收拾垃圾的服務員和清潔房間的服務員絕不是同一個人！酒店老闆說： 「雖然顧客們看不到這些，但是我們在清潔每一個房間的時候，用的都是新抹布。」

雖然情趣酒店常常被我們聯想成低俗的場所，甚至從業人員都會被貼上齷齪的標籤，但在重視衛生安全與追求極致的日本，對於酒店各個方面的管理還是值得我們學習。不過話說回來，上面的三間房，有你喜歡的嗎？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】