【泰恐怖】4歲童寄宿托兒所　父母疏忽致20隻乳齒嚴重蛀爛需拔光

清潔牙齒果然要由小做起，最近泰國有牙醫於facebook分享一宗病人個案，表示有位4歲男童因為大人的疏忽照顧，導致口腔內有嚴重蛀牙而不自知，20隻乳齒全亦蛀爛。醫生經過評估，最後決定做手術拔掉20隻蛀牙，才得以控制情況。

泰國有牙醫分享病例，表示有位4歲男童20隻乳齒亦蛀遭爛。（「Sathian Ken Suravisankul」 fb圖片）

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來自泰國布吉一醫院的資深牙醫Sathian Ken Suravisanku於周二在fb撰文，指當日早上接到一名4歲男童求醫，發現他蛀牙嚴重，當中20隻乳齒全遭蛀爛，部分甚至斷掉一半，或只剩下牙肉。

由於情況嚴重，醫生評估即使補牙或做任何牙根治療亦無法改善情況，加上男童將來亦會長出恆齒，如果不把蛀牙拔掉，可能會令牙神經感染，細菌繼而持續損害新長出的恆齒。

另一方面，醫生又指因為男童有太多蛀牙，如果分開數次進行麻醉拔牙手術，對小朋友與家長的心情亦有影響。最後醫生聯同其他醫院的麻醉師，決定為男童進行一次性手術。他們先後為男童注射14支麻醉針，把20隻乳齒全數拔掉，最後縫上18針處理傷口，而醫生亦有處方止痛藥減輕拔牙後的痛楚。

醫生經過評估，最後決定做手術拔掉20隻蛀牙，才得以控制情況。（「Sathian Ken Suravisankul 」fb圖片）

據了解，其實男童的父母因為無睱照顧，一直把兒子放在托兒所，但不論他們或是托兒所職員都沒檢查他的口腔狀況，結果令男童的牙齒愈蛀愈多。醫生坦言，希望各位家長謹記這個案例，多關心小朋友的健康。

帖文獲大量網民讚好及分享，他們表示難以想像小朋友當時的痛苦，「20隻蛀牙是有多痛啊」、「我快要暈倒了」、「情況太恐怖」。他們又批評，總有部份父母對孩子視而不見，「做父母要時刻關心孩子」、「男童很悲哀，有這樣的父母」、「很多人往往把孩子生下來就當完成責任了」、「如果早點發現，小朋友就不會如此受苦」。

（facebook）

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