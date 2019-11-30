夫婦同墮冰窟　夫凍到無意識　 妻要求警員：他會游泳，先救我！

很多男士都曾被另一半追問過經典難題：「如果我同XXX跌落水，你救邊個先？」近日類似的難題竟然成真！內地吉林一名婦人上周偕丈夫出遊，其間婦人誤墮冰窟，丈夫擬救援時亦墮進去。警員接報到場，首要是決定救人次序時，當時男子已無意識，仍清醒的婦人卻大喊：「我快死了，他會游泳，先救我！」

內地一對夫婦先後墮進冰窟，其間丈夫冷到近乎失去意識，妻子卻要求警員先救起自己，事件惹起網民熱議。（梨視頻截圖）

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事發上周日（24日），居於吉林一名年約60歲的婦人於寓所附近一個已結冰的水庫鑽洞，希望讓冰下的魚能夠透氣，不料卻不慎墮進冰窟內。丈夫發現後趕到救援，跳進冰水中救妻，可是同樣被困在冰窟內，附近居民即時報警求助。

警員接報趕至現場，婦人即時向警員大喊：「我快要掉下去，快死了」，但警員發現其丈夫狀況更壞，冷得近乎沒有意識。惟婦人卻指丈夫懂得游泳，不斷向警員大喊：「先救我！」

有份參與救援的警員稱，到場時男子已幾乎冷得沒意識。（梨視頻截圖）

有份參與救援的警員稱，由於意外地點距離消防局很遠，如果等消防員到場才展開拯救，擔心冰窟內的男子會捱不住，決定要先把他救起，並就地取材，在夫婦家中找到繩子，圍起封鎖線後開始拯救。警員將木棍綁上繩索後扔給男子，但當時他無反應，要靠警員不斷大喊把他叫醒，才能勉強伸手抓住繩索，最終被拉上地面獲救。

當警員要拯救婦人時，發現冰面變得脆弱，故找來一艘小船，與附近的居民合作將她拉上水，再以繩子連人帶船拉至安全地方。警員稱，男子獲救上水後再次失去意識，送院治理3天後，至周三（27日）才康復。

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事件引起內地網民熱議，不少人批評涉事妻子非常自私，為了自己能獲救便妄顧丈夫生死，「好自私，丈夫是為了救你才掉下去的」、「大難臨頭先救我，這真的是患難見真情」、「丈夫是個好丈夫，妻子不是好妻子」。

不過也有網民認為，妻子可能不知丈夫已沒意識，因對方懂游泳，故才有「先救我」的反應，「驚慌中她哪知道情況啊，當然會跟趕到的人說先把她救上來」、「女的不會游泳，理解她的心情和恐懼」、「遇見如此事，說先救丈夫，是愛情，說先救自己，是本能」。