台男買空氣清新機覺得好有用　真相令人崩潰　網民：你不孤單

不少家有寵物，或深受敏感問題困擾的人，都會在家中購買空氣清新機，有台灣男生買了新機好幾個月，覺得空氣都變得清新了，惟近日打開機內一看，才驚覺原來貼住濾網的包裝膠紙，根本一直都沒撕下，即時大感崩潰。不少網民都笑着安慰他：「You are not alone！」

空氣真的好了嗎？台男打開空氣清新機一看，即感崩潰。（「爆怨公社」fb圖片）

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空氣中的雜質，看不清卻可令人很不舒服，不少用家都大讚空氣清新機十分有用，不過也要用得啱，才得物有所用！台男網上張貼照片，可見他打開了機身，顯示了濾網的位置，不過一看卻見濾網外仍貼有隨包裝而來的膠紙，即一直吸入的空氣，原來一直未有經過過濾。

台男表示「用了這麼久，也一直覺得空氣變好了，直到最近才發現…裏面濾網的包裝根本沒有拆開過！」網民爆笑之餘亦深有共鳴，同樣中招者紛稱他不孤單，有人笑言「比濾芯還要更強的過濾：貼膜」，還搞笑反問「不覺得風量很小嗎？」

有人則稱台男是用幻想就能過濾空氣，「心靈過濾效果無敵」；更有同路人更稱台男算發現得早，「我也是買了半年才發現」。

（01製圖）

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