2歲童逃離火場竟折返　父：他想救被困愛犬　結果一同未能回來

美國阿肯色州（Arkansas）金特里城（Gentry）一對夫婦上周六（11月30日）發現家中失火，馬上帶着2歲兒子夏普斯（Loki Sharp）逃到屋外，豈料二人正在忙於救火之際，夏普斯竟逕自跑回寓所欲救出被困的愛犬，可惜他與狗狗最終同葬身火海。

金特里城（Gentry）消防隊長克里普斯（Vester Cripps）表示，夏普斯的爸爸柯蒂斯（Kurtis）和媽媽凱特琳（Caitlin）發現家中失火後，馬上進行撲救並報警求助，詎料夏普斯突然失去蹤影。

柯蒂斯稱，其後始發現夏普斯返回住所尋找愛犬的下落，雖然成功找到小狗，可惜已無法逃離火場，結果與愛犬雙雙葬身火海。

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柯蒂斯事後在Facebook上悼念愛兒，「我只想在這裡說句，千萬不要把孩子在身邊視為理所當然，請珍惜跟他們一起的每一刻。我們愛你，夏普斯！我們知道你現身處一個更好的地方。」夏普斯的祖父母表示，一場大火不但令柯蒂斯和凱特琳失去兒子，兩人甚至基本上失去了一切。

柯蒂斯和太太仍在跟殯儀館商討如何辦理夏普斯的身後事，親友得悉兩夫婦擔心喪禮費用，於是在眾籌網站GoFundMe發起籌款。據當地傳媒報道，該場奪命火災是由電力故障引起，消防局現還在調查起確實火原因。