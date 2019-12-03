臨盆搭飛機突穿羊水　美國孕婦落機即生女：為她起名叫Sky

在飛機上分娩似乎是電影才會出現的情節，不過美國一名孕婦日前卻親身經歷類似情況。該名懷第三胎的女子早前獲得醫生准許，與丈夫及子女乘約2小時飛機回家準備過感恩節，沒料飛行途中突然穿羊水，即使航機很快便降落也趕不及前往醫院，最終她在醫護人員協助下，甫降落幾分鐘便於機場誕下女兒。夫婦事後決定將女嬰命名為Sky（意思為天空），以紀念這特別又難忘的經歷。

美國一名孕婦乘搭飛機時突然穿羊水，她在醫護人員協助下，甫降落幾分鐘便於機場誕下女兒。（美聯社）

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來自美國佛羅里達州的38歲女子阿勞霍（Nereida Araujo）本身已是兩名孩子之母，懷有第三胎的她距離預產期只有11日，但早前獲得醫生批准，頂着逾38周大的巨肚與丈夫及子女乘搭美國航空航班，為的是飛往賓夕法尼亞州讓患癌奶奶與孫兒共渡感恩節。

為了紀念女兒非比尋常的出生經歷，阿勞霍及丈夫決定將女兒命名為Sky。（fb「Neddy Araujo」圖片）

阿勞霍乘搭的868號航班航程約為2小時，當航機行駛至1小時39分鐘時，她突然發現羊水已穿破，「我當時正在睡覺，突然感覺腰部後面『卜』的一聲，好像有液體流出來，便趕叫醒老公」。她的丈夫即時通知機組人員，而機上一名好心乘客得知情況亦一直陪伴着她，安撫她的情緒及教她控制呼吸。

航機很快便降落夏洛特道格拉斯國際機場，不過已經穿羊水的阿勞霍等不及送院分娩，甫降落幾分鐘，便在醫護人員的協助下，在機場順利誕下女兒。母女其後被送院檢查，情況均沒大礙。

美國航空發言人表示，由於868號航班有乘客需要協助，公司按要求安排醫護人員候命，很高興與醫護人員及消防隊伍合作，於機場為一名女嬰接生，「我們很高興，也很感恩能夠成為這個家庭故事的一部分」。



阿勞霍及丈夫都認為這次的經歷非常難忘而且特別，感謝過程中每個曾幫助他們的人，「每個人都很棒。他們就像我的英雄，這是我將永遠記住的經歷」。為了紀念女兒非比尋常的出生經歷，他們決定為她起命為Lizyana Sky Taylor，「我們要稱呼她為Sky（意思為天空）」。

（綜合）