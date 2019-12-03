17歲俄女拒性交　被惡男緊身褲勒頸先姦後殺再姦　裸屍棄河邊

俄羅斯發生一宗駭人聽聞的姦殺案，一名17歲的年輕女子因為拒絕男性朋友的性要求後，被對方姦殺。行兇男殺人滅口並棄屍河邊，最終仍然被捕，有報道指，死者被殺死之後，兇手竟再度姦屍。

17歲俄羅斯少女達莉亞（Daria Kolesnikova）因為拖延約會對象的性要求，最後懷疑被對方先姦後殺再姦屍。（網上圖片）

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17歲的達莉亞（Daria Kolesnikova）於上月22日下午外出離家，隨即失蹤，其家人於同日報警，警方展開搜索行動。兩日後的晚上警方終於在烏蘇里江的橋底附近找到達莉亞的全裸屍體，警方當晚全力追查兇手，並於翌日早上拘捕曾經與達莉亞通過電話的男子安東（Anton Meged）。

警方指安東曾於達莉亞失蹤的那天與她通過電話並邀請死者外出，不過在兩人約會期間，達莉亞拒絕安東的性要求，安東盛怒下就地強姦達莉亞。事後安東殺人滅口，用達莉亞當時穿的緊身褲將她勒死，最後棄屍河邊。

報道提到，安東殺死達莉亞後有可能曾經姦屍。現時安東已經被拘留，警方續查案件，法醫會檢驗達莉亞的屍體以進一步取證。

（綜合）