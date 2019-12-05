台男挑戰無敵麻辣麵肚痛無法排尿　3點教你如何健康食辣

不少人都愛吃辣，可是吃得太多隨時影響排尿！台灣一名高中生挑戰「無敵麻辣麵」後身體嚴重不適，不但腹部及膀胱脹痛，連排尿也出現問題。有醫生解釋，辛辣食物會增加胃酸分泌，撐大胃部引起疼痛及其他不適症狀，同時辣椒素亦會降低膀胱敏感度，有可能導致膀胱過勞，未能正常排尿。

該名高中生接受麻辣挑戰後，身體嚴重不適，包括腹部腫脹及劇痛，甚至連小便亦未能順利解決。他到醫院求醫後，醫師認為他進食辛辣食物令胃酸分泌過多，繼而令胃部被極度撐大，所以出現疼痛，於是為他注射胃部制酸劑，同時服用藥物及灌腸，成功令腹部疼痛的症狀得以抒緩。

至於為何吃辣後或無法排尿，林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜醫生表示，過去曾有研究直接將辣椒素注射進動物的膀胱內，結果令其膀胱敏感度及尿意降低。他說雖然沒有在人體進行口服實驗，但認為如果有人吃辣太多，有機會出現同類問題。

食辣7大好處 + 3點如何健康食辣：

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他續指，一般人的膀胱只要有約250毫升的尿液就會有尿意，如果膀胱敏感度降低或會缺乏尿意感覺，當膀胱有約700至800毫升的尿液、終於有尿意時，膀胱卻不能正常排尿，等同膀胱過勞，需要由醫生將尿液導出，讓膀胱有時間休息及恢復。

涉事高中生因為吃得太辣而需要送院。（資料圖片）

不過敦仁診所院長蕭敦仁指出，涉事高中生未能排尿可能因為腹部劇烈疼痛，令交感神經緊繃及副交感神經變弱，最後未能順利排尿，道理如人在危急情況下忘了排尿及休息一樣，待疼痛感消失就可以恢復正常。

雖然吃辣有機會出事，但亦有其好處，有營養師表示，適量攝取有助身體抗氧化、提升新陳代謝率、減輕感冒症狀、瘦身、改善血管疾病、甚至可以抗癌。不過並非所有人都適合吃辣，例如本身容易熱氣、胃潰瘍、喉嚨發炎、皮膚炎就應該避免。

即使很喜歡吃辣，亦不應該過量進食，以免影響健康。（資料圖片）

有中醫師提醒，想吃辣吃得健康，可以留意3點，首先辣只能當調味料，不能是主食，否則刺激性會太強。如果吃完有腸胃問題，例如便秘，已是吃過量的警示。最後更不應該空肚食辣，以免產生灼熱感及增加胃酸分泌而造成不適。

（ETtoday）

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