試戴矯正眼鏡　12歲色盲男孩初見彩色世界　激動痛哭畫面催淚

在沒有色彩的世界，哪怕只看到丁點顏色，足以感到非常滿足。美國一名12歲患有色盲的，男孩眼前只有黑白，直至有日他有機會試戴矯正眼鏡，才看到真實充滿色彩的世界，當下他由驚訝變為感動，即場崩潰大哭，畫面感動大批網民。

美國一名12歲男孩自小便患上色盲，日前試戴矯正眼鏡後，初見彩色世界令他非常感動。（Carole Jones IG圖片）

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該名患有色盲的12歲美國男生喬納森（Jonathan Jones），日前在Lakeview High School學校上科學課時，同樣患有色盲的校長史考特（Scott Hanson），讓他試戴特製的矯正眼鏡。喬納森除下自己的普通眼鏡，戴上外表如太陽眼鏡的矯正眼鏡後，他第一個反應相當興奮，面露微笑，不停環顧四周，欣賞陌生又真實的彩色世界。

當校長問他感覺如何時，他更豎起手指公讚好，接着終忍不住情緒，激動除下眼鏡用手拭淚，校長見狀即上前擁抱安撫，喬納森即在他懷內痛哭，場面叫人感動又心痛。其後喬納森在校長及媽媽鼓勵下，站起來走到課室的佈置板上，細看五顏六色的元素表，流露興奮及滿足的表情。

媽媽其後發起眾籌，至今已超標籌得超過3萬美元（約25萬港元）。（gofundme網頁截圖）

喬納森媽媽將片段上載至Instagram後，引起大批網民熱議，不少熱心人主動提出想送矯正眼鏡給喬納森，其後媽媽發起眾籌，至今已超標籌得逾3萬美元（約25萬港元），而一副矯正眼鏡價錢約為350美元（約2,740港元），媽媽表示目前已聯絡相關眼鏡公司，多出來的款項會全數購入額外的矯正眼鏡，幫助其他患有色盲、未能負擔眼鏡費用的人士。

媽媽坦言沒想過獲如此大迴響，兒子的人生因此改變，她感謝大家的愛心及同情心，希望與兒子繼續幫助同樣有視障色盲的小朋友。

（綜合）