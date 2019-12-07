64歲劉曉慶被讚容顏不老　落車不設防被拍　零修圖照究竟係點樣？

以高齡演活少女武則天的中國女星劉曉慶，一向被誇擁有不老容顏，不時在網上分享美照的她，看起來如40多歲美魔女，日前她分享在劇組的生活狀態不俗，其後有網民同場偷拍了她下車沒有設防的零修圖照片，可見雖不如平時的照片，但看來也比其真實年齡年輕一點，而警覺性極高的她，一見偷拍即以暖手包遮臉，反應極快。

劉曉慶分享劇組生活，不知道沒修圖的她，會差了多遠？（劉曉慶微博）

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劉曉慶在娛樂圈中算得上是「不老神話」，不少人都驚訝已經64歲的她，一直都保持最佳狀態，換個造型駕馭年輕角色都不會令人出戲。她日前上載多張劇組吃飯照片，向粉絲介紹其劇組生活，原來有粉絲亦拍得她以同一衣着下車的一刻。

即睇劉曉慶被拍到落車一刻！

對比平日上鏡時的精雕細琢，沒為意被偷拍的劉曉慶明顯放鬆了戒備，加上沒有修圖，照片中的劉曉慶看來較平日顯老態，臉部肌膚略見鬆弛，臉色較平日暗啞，但看來仍比其真實年齡年輕。

劉曉慶微博中的自己，明顯比真實年齡年輕！

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十分機警的劉曉慶，被偷拍僅一秒即發現，正在下車的她，即時以手上暖手器遮臉，身邊工作人員亦即時以大衣為她遮掩鏡頭，反應迅速十分專業，明顯不想被拍到。

網民看到零修圖的劉曉慶照片後，都認為其外貌還好，留言稱她已60多歲，現老態十分正常，反叫大家不要太苛刻，「放過人家吧，她又不是神，為何要期待她容顏不老，老就老了，戲路也不會窄！」