76歲獨居婆婆生活拮据去打工　託管中心小朋友驚喜慶生超暖心

不少人或會討厭慶祝生日，但台灣一名獨居婆婆日前就度過了難忘的76歲生日。一間課後託管中心的負責人在facebook群組「爆廢公社」發帖，看到該中心一群小朋友為婆婆驚喜慶生，更是婆婆自老伴和兒子離世後，第一次有人陪伴她過生日。影片中婆婆笑容滿面，逐一擁抱小朋友，大批網民看後直言感動，並說「變成爆愛公社，很溫馨」。

一間課後託管中心的小朋友為76歲的婆婆慶祝生日，婆婆見狀笑得合不攏嘴。（「汐止心汐止情課陪中心」fb影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「汐止心汐止情課陪中心」今早上傳影片，而汐止心汐止情慈善協會理事長劉威麟昨晚也在「爆廢公社」分享故事。他表示，獨居的林婆婆每月只靠政府補助的7000多元台幣（約1800港元）度日，扣除房租後剩下2000台幣（約50港元），但這筆錢不但要用在三餐伙食，還包括醫療支出。

文中指林婆婆曾中風，欠下一筆3000多台幣（約770港元）的政府債項，無力償還之下求助樓主，隔天樓主幫她繳清；婆婆隨後獲發補助，便立即歸還款項。入不敷支的情況下，林婆婆欲找工作，無奈沒有人願意請年過70的她，樓主遂讓她到「課陪中心」工作，並獲樓主好友每月資助5000台幣（約1300港元），讓林婆婆活得更有尊嚴。

樓主形容該中心就像一個大家庭，林婆婆每天一大早便會到中心。就在婆婆76歲生日當天，中心老師和小朋友決定送她一個驚喜。影片中，婆婆緩緩走到大廳，孩子們則合唱生日歌，又逐一擁抱婆婆，部分人更上前獻吻，場面感人。樓主也表示，「她或許已忘了自己的生日，自從她先生兒子往生了之後，再也沒人幫她慶生，現在她多了好多孫子，看了真的很溫馨」。

（facebook）

+ 9 + 8 + 7