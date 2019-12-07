5歲孤兒獲正式收養　邀全班同學出席見證　網民：最純真的聽證會

「同學仔都是家庭的一部分。」12月5日對於美國密歇根州5歲男童米高來說，是一個特別的日子，因他經過法庭程序獲養父母正式收養。當日他特別邀請了幼稚園全班同學齊齊出席聽證會，見證重要時刻，每位小朋友手中揮動着心心紙牌，祝褔他們成為一家三口，嚴肅的法庭頓時變得溫馨。

5歲的米高特別邀請了全班幼稚園同學齊齊出席收養聽證會，見證重要時刻。（fb「Kent County, Michigan」圖片）

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近日美國肯特縣法庭一張照片在facebook廣傳，只見5歲的小男孩米高（Michael Clark）非常自在地坐在成人座椅上，旁邊則是其養父母伊頓（Dave Eaton）夫婦，當收養令發出一刻，後排公眾席的小朋友努力坐直腰，揮動手中的心心紙牌，恭喜好朋友正式獲收養。照片至今逾5萬多個讚好，超過11萬次轉發。

新爸爸伊頓表示，米高特別邀請全班同學和老師一同前來出席領養聆訊，「他說同學們就是家庭的一部分，很想大家都一起來」。同學仔在聽證會上亦大膽向法官講出自己出席的原因，「米高是我的最好朋友」、「我叫莉莉，我愛米高」，霎時間場面充滿童真。米高的老師亦表示，大家都是一家人，「基因不一定是一個家庭需要的，因為家是支持和愛」。

當日為肯特縣法庭年度領養日，共有37位小朋友正式通過法律程序，加入他們的家庭。

（綜合）