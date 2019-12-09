美長壽兒童節目《芝麻街》 　「大鳥」演員逝世　享年85歲

在美國長壽兒童節目《芝麻街》中扮演「大鳥」（Big Bird）的演員斯平尼（Caroll Spinney）周日（8日）在康涅狄格州 的寓所中逝世，享年85歲。

負責製作《芝麻街》的「芝麻街工作室」（Sesame Workshop）周日發表聲明宣佈斯平尼的死訊，並透露斯平尼罹患肌張力障礙（dystonia）一段時間後，同日在美國康涅狄格州 （Connecticut）的住所離世。斯平尼的同事們透過芝麻街工作室聲明表示：「斯平尼是個藝術天才，從1969年節目開播以來的50年間，他對這個世界的友善和愛心，塑造並定義了芝麻街。他在芝麻街工作室和文化界的遺產將是永無止境的。」

《芝麻街》自1969年開播以來，已經在超過150個國家播出。除了榮獲今年的美國文化界大獎「甘迺迪中心榮譽獎」（Kennedy Center Honors），節目已陸續贏得近200個「艾美獎」（Emmy Award）獎項。除了在《芝麻街》扮演「大鳥」，斯平尼還在另一電視節目《厭世奧斯卡》（Oscar the Grouch）中扮演「奧斯卡」，他還親自挑選接班人繼續扮演上述兩個角色，直至去年宣佈退休。

斯平尼曾在回憶錄中提到扮演「大鳥」的樂趣，令這個原本屬於配角的角色成為巨星，同時又打趣地形容自己可能是全美最不為人知的著名人物。