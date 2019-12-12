【趣一趣】「雙人內褲」登陸淘寶　4個洞供2人同時穿　賣出逾百條

偉大的淘寶常號稱「沒有找不到，只有想不到」，近日又有令人完全估唔到的新貨品推出！有網民在討論區上分享，指淘寶網上竟然出現一條完全突破人生認知、設有4個洞的「雙人內褲」，而且產品說明極之新奇有趣，有網民笑言「今年節日的交換禮物，就決定是這個了」。

有網民於淘寶網驚見雙人內褲，覺得十分之匪夷所思。（淘寶網圖片）

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這條雙人內褲的底部共有4個洞，可讓2個人分別插入兩對腳，不過由於是均碼設計，所以不論是S至XXL穿的內褲都是同一大小，每條盛惠20元人民幣（約22.3港元）。產品說明以「隨光影舞動」為題，指「設計師大膽的將常規內褲設計成雙人內褲，打破日常穿着的束縛」，又提到穿法可以是面對面及面對背兩種，彈力用料及包邊令內褲可以更加緊貼穿着的2人。

分享產品的網民直言，這條內褲令他覺得「匪夷所思，百思不得其解」，亦都不明白穿上這條底褲之後可以如何「隨光影舞動」，感嘆地指「大人的世界我不懂」。不過，從巿場反應看來產品仍是有價有巿，購買雙人內褲的人以百計，而買家評價更是焦點所在！

↓↓↓ 買家實測評價咁樣講 ↓↓↓

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【#淘寶留負評後果嚴重】（01製圖）

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