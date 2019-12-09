1歲B見唔到媽媽即喊　1:1人形紙牌登場　阿仔唔知係假阿媽仲甜笑

小朋友總是對父母很依賴，日本就有位1歲B仔因為太愛黏人，只要見不到媽媽就會放聲大哭，令人非常煩惱。媽媽後來想到妙計，爆笑製作出自己1:1紙牌模型放在家中，她實測更發現兒子不單沒揭穿是假媽媽，更會對着紙牌開心甜笑，情況超滑稽。網民留言「太好笑了！」、「以後上班可以放紙牌在家中。」

日本就有位1歲兒子因為太愛黏人，只要媽媽不在，他就會大哭起來，令人非常煩惱。媽媽後來想到妙計，就是製作1:1紙牌模型放在家中。（kodomo_digital@Twitter）

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來自日本的佐藤先生（佐藤ねじ）最近於Twitter上載片段，表示自己1歲兒子有個令人相當棘手的問題，就是太愛黏着媽媽，只要不見了媽媽身影，就會因為失去安全感而大哭起來。

為解決問題，他與妻子找來一間製作紙牌模型的公司幫忙，為妻子度身訂造兩款1:1紙牌模型，一個是站立款而另一個是跪坐款，模仿媽媽平常在廚房做家務或是在客廳內與兒子玩耍的姿勢，紙牌完成後後心急爸媽即放在家中實測，看看兒子的反應。

佐藤先生與妻子找來一間製作紙牌模型的公司幫忙，為妻子度身訂造2款1:1紙牌模型，一個是站立款而另一個是跪坐款，模仿媽媽平常在廚房做家務或是在客廳內與兒子玩耍的姿勢。（kodomo_digital@Twitter）

佐藤先生與媽媽更進行實測，看看兒子的反應↓↓

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片中可見，媽媽把紙牌放在廚房後就悄悄離開，正在看電視的兒子，完全未有察覺媽媽早已走開，之後他不時轉身查看媽媽位置，見到紙牌模型即以為媽媽仍在，可見測試結果非常成功，兒子沒有像平時般會大哭。

因相信媽媽在身邊，十分安心的兒子後來更坐在地上玩玩具，又對着鏡頭甜笑，完全沒察覺異常，場面爆笑。佐藤先生其後補充，這個美好的時刻只維持了20分鐘，兒子最終還是識穿了媽媽的「詭計」，很快又哭着鬧脾氣。

不少睇片網民笑到氣咳，大讚這個紙牌對不少父母可說很有用，如有需要可以暫時甩身，「不用每分每秒對着小朋友，太棒了」、「見到小朋友的反應就笑了」、「何時有立體投影父母」、「小朋友馬上變乖了」。

（kodomo_digital@Twitter）