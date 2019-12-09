16歲兒子做老竇　38歲嫲嫲辭工全職湊孫：他比我兒子還像我兒子

上一代人較早婚，20歲當父母屬平常，惟42歲便「升呢」做爺爺，可能需要多點時間接受。早前一名台男在facebook分享，其16歲兒子令女友意外懷孕，台男獲告知時，女方已懷孕37周，4日後更極速誕B，他跟太太以42歲及38歲之齡，成為超年輕爺爺嫲嫲。 故事在網上引起極大迴響，新手爺爺近日再分享近況，指二人肩負照顧孫子的責任，重新感受育兒滋味，太太更辭工全職湊B，並笑言渴望孫子是自己親生，「他比我兒子還像我兒子！」

42歲的台男跟38歲的太太早前「升呢」做爺爺嫲嫲，事後太太決定辭工全職湊孫。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

+ 14 + 13 + 12

16歲的兒子早前「搞出人命」，突然當爸令其父相當震驚。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

新手爺爺日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文，表示跟太太當年算早婚，所以很年輕便當父母，但因為太年輕加上要上班，便請媽媽幫忙照顧兩個兒子，所以兒子嬰兒時期跟他們相處的時間不多。直至孫子突然出世後，二人就肩負照顧他的責任，他笑言跟太太像新手爸媽一樣緊張，「不斷的上網找資料、請教人，邊帶邊學習」，看着孫子一天一天長大，他感慨稱「我們愈來愈愛他」。

而38歲新手嫲嫲則辭去工作，目前全職湊孫子，每日弄孫為樂相當寫意，台男笑稱太太現在最常說：「如果他是我的小孩就好了！他比我兒子還像我兒子！」從他上載的照片所見，二人經常帶孫子到處遊玩及吃東西，養得孫子肥肥白白，非常可愛，而新手爺爺嫲嫲亦一臉幸福，似乎已習慣這份突如其來的「禮物」。

帖文引來大批網民熱議，超過8000個網民讚好，「照片看起來真的就是一般幸福的小家庭，看不出來是爺奶」、「甜蜜的負擔」，又有人提議二人可再生，「孫子和兒子一起帶」，不過台男坦言怕養不起。另有人形容這也算另一種彌補遺憾。

台男在今年7月初於fb驚嘆自己突然做爺爺「我42歲當上阿公，兒子竟只給4天做心理準備」，與38歲的太太一夜間變爺爺嫲嫲，面對16歲的兒子當爸，他只能寄語兒子日後做事多加思考，「不要動不動又送我一些太過刺激的禮物」。

（fb群組「爆廢公社二館」）