【動物冷知識】長頸鹿和鯨魚是同祖宗？以前大家都有呢個部位...

編按：不少動物的祖先原來大有關係，連陸上生活的長頸鹿和海上生活的鯨魚也是親戚！下文作者便透過基因分析來解釋牠們的關係。

近年來，用新的方法重新探討動物分類的研究有所進展，其中一個方法就是基因分析。透過基因分析，我們得知了鯨魚和河馬是關係相當密切的近親。

鯨魚和河馬是關係相當密切的近親。（unsplash／lh_photography）

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河馬是屬於「偶蹄類」的動物，在偶蹄類這個群體中，除了河馬以外，其他還有長頸鹿、駱駝、牛、豬等動物。這些動物共同的特象徵就是腳上的蹄都是2個、4個的偶數，因此這些長有偶數蹄的動物，就被稱為偶蹄類。然而，就像一開始提到的，河馬和鯨魚是關係非常密切的近親，甚至比起長頸鹿和牛，河馬更加地接近鯨魚。因此，就有人提出新的看法，認為應該把鯨魚列入偶蹄類。於是新的分類名稱「鯨偶蹄目」就誕生了。

有人提出新的看法，認為應該把鯨魚列入偶蹄類。（unsplash／toddcravens）

雖然很難想像在陸地上生活的長頸鹿、駱駝、牛等偶蹄類，和在海中游泳的鯨魚是同類，但其實在遙遠的5000萬年前，鯨魚的祖先和偶蹄類同樣都是用4隻腳在陸地上行走的動物。鯨魚的祖先將生活的地方從陸地上轉移到水中，而在這個過程中，原本行走用的腳變成了游泳用的鰭，最後變成像現在的鯨魚或海豚一樣適合游泳的模樣。

在所有的哺乳類當中，鯨偶蹄目算是特別繁盛的大型群體，棲息在世界上各種不同的地方。熱帶草原上有長頸鹿，沙漠裏由駱駝，水邊有河馬，每種動物都各自變成適合當下環境的身體結構。其中，鯨魚和海豚棲息在大海裏，完全過着水中生活，由於和其他鯨偶蹄目棲息的環境相差甚遠，因此雖然是同一種類，卻進化成如此不同的模樣。

以上內容節錄自《動物的滅絕與進化圖鑑》。

《動物的滅絕與進化圖鑑》封面。（萬里機構）

書名：《動物的滅絕與進化圖鑑》

作者：川崎悟司

出版社：萬里機構

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