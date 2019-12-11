藍色小龍蝦左螯夾右螯爆紅　短片瘋傳多地　主人代開Page做網紅！

小動物的行為總是出人意表！近日美國一隻名為復仇（Vengeance）的藍色小龍蝦在網上迅速爆紅，全因牠的主人米勒（Haley Miller）在facebook上分享了一條牠左螯夾右螯的搞笑短片，該片上載一周就已經有超過48萬次瀏覽，更連其他地方的網民都表現得十分熱烈，令米勒都特意為復仇開設專頁「Vengeance the Crayfish」，分享牠的生活日常。

復仇（Vengeance）以左螯夾右螯，短片很快就被瘋傳。（fb專頁「Vengeance the Crayfish」短片截圖）

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米勒來自美國加州的小鎮特雷西（Tracy），短片開始的時候復仇已經因為「自夾」而不斷掙扎，倒臥在水缸之中。就算復仇幾經辛苦，成功翻轉身站起來，牠仍然未有放開自己的右螯，維持「自夾」的姿勢退到石洞之內，不知牠是感到痛楚還是痛快了。

國民黨總統候選人韓國瑜探望因外交部衝突而受傷的陳玉珍。（立法院國民黨黨團提供）

很多網民都覺得復仇很可愛，不過亦有人覺得牠很笨拙，對於牠會「自夾」百思不得其解。復仇的專頁在開設一周，已經有近2500人讚好，或許有機會成為動物界的網紅，米勒事後上載復仇「正常生活」時的照片，笑言「只要牠不敲打玻璃，欣賞牠的美態會容易很多」。